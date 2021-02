Recovery Plan, Anas propone di inserire un capitolo dedicato progetto “smart road” (Di giovedì 4 febbraio 2021) (Teleborsa) – Si può ancora inserire un capitolo dedicato alle “smart road” di Anas all’interno del Recovery Plan. Massimo Simonini, amministratore delegato della azienda controllata da FSI, ha sottolineato questo punto nel corso di un’audizione alle commissioni riunite Bilancio e Ambiente sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. “Il meccanismo di accesso ai fondi del Recovery pone limiti che hanno reso difficile intercettare flussi finanziari significativi”, ha spiegato, “avevamo individuato alcune opere importanti e implementazioni tecnologiche purtroppo non rientrati nei parametri di spesa 2026 e quindi sono state stralciate e non sono state attualmente inserite”. “Ci sono 450 milioni di euro allo stato attuale per un sistema ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 4 febbraio 2021) (Teleborsa) – Si può ancoraunalle “” diall’interno del. Massimo Simonini, amministratore delegato della azienda controllata da FSI, ha sottolineato questo punto nel corso di un’audizione alle commissioni riunite Bilancio e Ambiente sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. “Il meccanismo di accesso ai fondi delpone limiti che hanno reso difficile intercettare flussi finanziari significativi”, ha spiegato, “avevamo individuato alcune opere importanti e implementazioni tecnologiche purtroppo non rientrati nei parametri di spesa 2026 e quindi sono state stralciate e non sono state attualmente inserite”. “Ci sono 450 milioni di euro allo stato attuale per un sistema ...

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Plan Recovery Plan, Anas propone di inserire un capitolo dedicato progetto 'smart road'

Si può ancora inserire un capitolo dedicato alle " smart road " di Anas all'interno del Recovery Plan . Massimo Simonini , amministratore delegato della azienda controllata da FSI, ha sottolineato questo punto nel corso di un'audizione alle commissioni riunite Bilancio e Ambiente sul ...

Recovery Plan: Bono (Fincantieri), piano trasporti in una cornice strategica

L'amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono in audizione alla Commissione Trasporti della Camera sul Recovery Plan traccia una visione di un piano dei trasporti "che dovrebbe anche un po' ...

Recovery Plan, ecco il PNRR secondo Legambiente Edilportale.com Roventini, l’economista anti austerity vicino al M5s: “Draghi ottima scelta, è per politiche espansive. Non toccherà reddito di cittadinanza”

“Quello di Mario Draghi è tra i nomi migliori che il presidente Mattarella avrebbe potuto scegliere in questa fase, dopo che la politica ha fallito perché qualcuno ha messo interessi personali prima d ...

Recovery: Ance, con queste regole faremo meno di metà piano

(ANSA) – ROMA, 04 FEB – "Con le regole e il modello decisionale attualmente in vigore, meno del 50% del Piano potrà essere realizzato". È quanto afferma il presidente dellAn ...

