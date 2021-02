Recovery | Cida | una governance manageriale per avviare vera stagione di riforme

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb. (Labitalia) - Un Comitato di gestione ministeriale, di cui facciano parte i titolari dei dicasteri maggiormente coinvolti nel Programma nazionale di ripresa e resilienza, come il Cipe, ciascuno affiancato da un manager di grande esperienza (un program manager), riconducibile alla segreteria tecnica del ministero stesso: in questo perimetro va inserito un confronto costante e strutturato con le parti sociali. E' questa la formula per consentire l'ottimale utilizzo delle risorse previste dalPlan, secondo Mario Mantovani, il presidente di, la confederazione dei dirigenti pubblici e privati e delle alte professionalità, espressa durante un'audizione presso la commissione Lavoro della Camera. "L'obiettivo di trasformazione del nostro Paese - ha spiegato Mantovani -non può essere conseguito come sola somma dei risultati di singoli ...