Quel che resta del PD è aggrappato alla popolarità di Conte (Di giovedì 4 febbraio 2021) Una zattera in balia delle onde. Un tappo di sughero travolto dagli eventi. Perennemente a rimorchio di qualcun altro. Berlinguer e Togliatti si staranno rivoltando più volte nella tomba, vedendo gli eredi del Pci aggrappati ancora alla giacchetta di Giuseppe Conte. Perché nella sua lunga e avventurosa storia, mai il centrosinistra era caduto così in basso. L'opzione Draghi è il colpo di grazia sferzato su un partito che ha perso ogni punto di riferimento. Ogni direzione. Ogni capacità di pensiero autonomo. In queste ore concitate, i leader Pd risultano non pervenuti: e se c'erano dormivano. Anche i sassi avevano capito, mentre naufragavano i tentativi del presidente Fico di acconciare una maggioranza, che dietro l'angolo stava arrivando l'ex governatore Bce. L'avevano intuito tutti, tranne gli amici del Nazareno. Come il palo della banda dell'Ortica ... Leggi su panorama (Di giovedì 4 febbraio 2021) Una zattera in balia delle onde. Un tappo di sughero travolto dagli eventi. Perennemente a rimorchio di qualcun altro. Berlinguer e Togliatti si staranno rivoltando più volte nella tomba, vedendo gli eredi del Pci aggrappati ancoragiacchetta di Giuseppe. Perché nella sua lunga e avventurosa storia, mai il centrosinistra era caduto così in basso. L'opzione Draghi è il colpo di grazia sferzato su un partito che ha perso ogni punto di riferimento. Ogni direzione. Ogni capacità di pensiero autonomo. In queste ore concitate, i leader Pd risultano non pervenuti: e se c'erano dormivano. Anche i sassi avevano capito, mentre naufragavano i tentativi del presidente Fico di acconciare una maggioranza, che dietro l'angolo stava arrivando l'ex governatore Bce. L'avevano intuito tutti, tranne gli amici del Nazareno. Come il palo della banda dell'Ortica ...

Imprese più sostenibili, nasce l'eSG Lab

Siamo convinti che molte più imprese possano sentirsi incoraggiate da questi esempi a costruire quel successo sostenibile basato sulla forte sinergia tra crescita dell'azienda e sviluppo della ...

Pupi Avati scrive a Lotito: "Non volevo ferire tifosi Lazio"

Probabilmente ho sbagliato, e me ne scuso davvero con Lei e con tutti i tifosi, nel non aver considerato che con quel paio di brevi battute, avrei urtato la sensibilità dei tanti seguaci della Lazio. ...

Quel che le famiglie adottive chiedono a Draghi

Claretta Petacci: il mistero della morte

Nelle pagine di “Il giallo di una vita spezzata” di Maria Pia Paravia documentazione inedita sulla parabola tragica dell’amante di Benito Mussolini ...

Governo Draghi, oggi le consultazioni: esecutivo con tecnici e politici

Nei novanta minuti di colloquio al Quirinale, Sergio Mattarella non ha dato all’ex presidente della Banca centrale europea suggerimenti o indicazioni sulla formula del governo da tirare su. Il capo de ...

