Prandelli: «Kokorin e Malcuit? Uno dei due potrebbe scendere in campo» (Di giovedì 4 febbraio 2021) Cesare Prandelli parla dei nuovi arrivati in questa sessione di calciomercato: le sue parole su Kokorin e Malcuit in conferenza stampa Cesare Prandelli, in conferenza stampa, ha parlato di Kokorin e Malcuit e del loro possibile impiego contro l’Inter. «Kokorin ha bisogno di tre settimane di preparazione e lo sapevamo ma sta lavorando molto bene. Conto di inserirlo in ritiro quanto prima. Malcuit sta bene, verrà in panchina e se avrò bisogno di lui una mezz’ora in campo la potrà fare». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Cesareparla dei nuovi arrivati in questa sessione di calciomercato: le sue parole suin conferenza stampa Cesare, in conferenza stampa, ha parlato die del loro possibile impiego contro l’Inter. «ha bisogno di tre settimane di preparazione e lo sapevamo ma sta lavorando molto bene. Conto di inserirlo in ritiro quanto prima.sta bene, verrà in panchina e se avrò bisogno di lui una mezz’ora inla potrà fare». Leggi su Calcionews24.com

CampoFattore : #Fiorentina, Prandelli: 'Kokorin non è ancora pronto, Malcuit può giocare mezz'ora' - violanews : ?? Cesare Prandelli ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro l'Inter ? Da Ribery a Kokorin e Malcuit… - infoitsport : Prandelli: “Ribery, stop in allenamento! Kokorin ha bisogno di tre settimane” - infoitsport : Prandelli: “Quarta è un calciatare moderno che ha tecnica e personalità. Kokorin avrà bisogno di altre tre settiman… - infoitsport : Fiorentina, Prandelli: 'Kokorin non è ancora pronto. Malcuit può giocare mezz'ora' -