Misiani | “Bene Draghi | ma per giudicarlo vanno visti squadra e contenuti”

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Antonio, senatore Pd di Bergamo, in questi mesi ha lavorato fianco a fianco col ministro Gualtieri (di cui è vice) per costruire il Recovery Plan. Chi meglio di lui può commentare l’incarico che il Capo dello Stato ha affidato a Mario, quello di provare a comporre un nuovo esecutivo? Per questo gli abbiamo posto alcune domande. Come valuta la decisione del Presidente Mattarella? Molto positivamente. Va sostenuta, serve apertura, senso di responsabilità e di leale collaborazione. Siamo in una fase estremamente difficile. Fuori dai palazzi c’è un Paese che ha bisogno di un governo che governi. Mattarella nel suo intervento di martedì sera lo ha detto forte e chiaro. E la risposta di? La sua autorevolezza è indiscutibile. È molto importante che abbia offerto la sua disponibilità a formare il nuovo governo. Detto ciò, ...