Milan, Gabbia è pronto per il rientro | Serie A News (Di giovedì 4 febbraio 2021) Matteo Gabbia, fermo dallo scorso 13 dicembre quando si infortunò in occasione di Milan-Parma, potrà presto tornare a disposizione di Stefano Pioli

