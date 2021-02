Meteo con nuova tempesta invernale a partire dal weekend (Di giovedì 4 febbraio 2021) Caldo anomalo? Sì, ma per poco. Teniamo conto che l’avvezione sahariana è causata da un poderoso affondo depressionario a ridosso dell’Europa occidentale, affondo che gradualmente – dopo aver risucchiato l’aria gelida continentale – progredirà verso levante determinando un peggioramento anche sulle nostre regioni. Il flusso oceanico porterà depressioni atlantiche ben più a sud rispetto alla tipica traiettoria settentrionale, anche perché a nord incontreranno una sbarramento d’aria gelida mica male. Significa che l’attività depressionaria entrerà dal Golfo di Biscaglia estendendosi in direzione delle Alpi. I modelli Meteorologici, per quanto riguarda l’andamento della prossima settimana, propongono una configurazione a dir poco impressionante in tutto il continente europeo e sul Nord Atlantico. La pressione a livello del suolo sarà decisamente bassa su un’area ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 4 febbraio 2021) Caldo anomalo? Sì, ma per poco. Teniamo conto che l’avvezione sahariana è causata da un poderoso affondo depressionario a ridosso dell’Europa occidentale, affondo che gradualmente – dopo aver risucchiato l’aria gelida continentale – progredirà verso levante determinando un peggioramento anche sulle nostre regioni. Il flusso oceanico porterà depressioni atlantiche ben più a sud rispetto alla tipica traiettoria settentrionale, anche perché a nord incontreranno una sbarramento d’aria gelida mica male. Significa che l’attività depressionaria entrerà dal Golfo di Biscaglia estendendosi in direzione delle Alpi. I modellirologici, per quanto riguarda l’andamento della prossima settimana, propongono una configurazione a dir poco impressionante in tutto il continente europeo e sul Nord Atlantico. La pressione a livello del suolo sarà decisamente bassa su un’area ...

Ossmeteobargone : RT @astrogeo_va: nuvolosità irregolare al mattino con foschia e nebbie sulla pianura. Via via ampie schiarite soleggiate. Aumento della cop… - cocis1953 : Il meteo con Guidi chiarezza, tono ,perfetto! #rai1 - EnrixTwit : RT @astrogeo_va: nuvolosità irregolare al mattino con foschia e nebbie sulla pianura. Via via ampie schiarite soleggiate. Aumento della cop… - MarcelloArresto : RT @filippothiery: Scatti di rara bellezza, prima al mare con 3 perle infilate una sull'altra nella stessa immagine, e poi in montagna per… - Teleradiopace : Meteo: giornate uggiose con clima molto mite. Netto peggioramento domenica -