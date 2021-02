Memo Remigi | Ho tradito mia moglie con Barbara d' Urso E lei mi ha cacciato di casa

welikeduel : Questa sera torna #propagandalive. Saranno con noi Milena Gabanelli, Chiara Valerio, Valerio Aprea, Memo Remigi, Fa… - welikeduel : Rivedi #propagandalive: Milena Gabanelli, Chiara Valerio, Catherine Cornet, Valerio Aprea, Fabio Celenza, Memo Remi… - GossipItalia3 : Memo Remigi e la sua verità sulla storia con Barbara D’Urso: «Mia moglie mi cacciò di casa!» #gossipitalianews - DiTeleblog : Nuovo appuntamentissimo con @welikeduel su #La7 - Teleblogmag : Nuovo imperdibile appuntamento del venerdi sera. #la7 #propagandalive @welikeduel Iscriviti al nostro canale Teleg… -

Ultime Notizie dalla rete : Memo Remigi

Intervistato dal settimanale Di Più Tv , il cantante e noto paroliere, all'età di 82 anni, si è raccontato a cuore aperto al magazine parlando della relazione avuta con Barbara D'Urso quando la conduttrice era appena gli esordi.: "Ho tradito mia ...Arrivano tra le pagine di DiPiù TV le nuove dichiarazioni di, ex grande amore di Barbara d'Urso quando lei era molto giovane. A quanto pare il popolare cantante per stare con lei lasciò la moglie che lo cacciò fuori di casa (per poi riprenderselo ...La più celebre fu quella con Barbara d’Urso”. Memo Remigi ha poi spiegato:. “Lucia mi cacciò di casa, del resto che cosa avrebbe dovuto fare? Memo Remigi ha pubblicato un memoriale sul settimanale Di ..."Tradii mia moglie con Barbara D'Urso": l'annuncio del noto cantante. Una storia che andò avanti per circa quattro anni ...