Matri e Nargi | matrimonio vicino | spunta bigliettino con la data | il gossip

Ultime Notizie dalla rete : Matri Nargi

Gossip e TV

La coppia aveva già condiviso con i fan l'intenzione di sposarsi, ma il grande giorno è saltato a causa del Covid: quando ci saranno allora le nozze?Parliamo di Federica, oggi mamma, moglie e donna in carriera. Ne sono passati di anni da ... Insieme al suo compagno Alessandroha dato alla luce due splendide bambine, Sofia e Beatrice, di ...La coppia aveva già condiviso con i fan l'intenzione di sposarsi, ma il grande giorno è saltato a causa del Covid: quando ci saranno allora le nozze?Federica Nargi si mostra in un look total black nel suo ultimo post social. L’ex Velina conquista tutti con un bel primo piano e senza mostrare praticamente “nulla”. Con la sua bellezza mediterranea F ...