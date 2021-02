Lazio, le ultime da Formello: Milinkovic-Savic a parte, out Caicedo (Di giovedì 4 febbraio 2021) La Lazio si è allenata questo pomeriggio a Formello in vista del match di domenica sera contro il Cagliari: le ultime La Lazio si è allenata questo pomeriggio a Formello in vista del match di domenica sera contro il Cagliari. La “novità” di giornata è che Sergej Milinkovic-Savic si è allenato a parte (dopo i due giorni di riposo) ma non è in dubbio per la sfida con il Cagliari. Anche prima della partita di campionato con l’Atalanta si era riunito al gruppo soltanto all’antivigilia. Il Sergente ha bisogno di riposo dopo aver fatto gli straordinari a causa dell’appendicite di Luis Alberto. Lavoro a parte anche per Cataldi, che spera di recuperare in tempo per domenica. Non sono ancora disponibili e pronti al ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Lasi è allenata questo pomeriggio ain vista del match di domenica sera contro il Cagliari: leLasi è allenata questo pomeriggio ain vista del match di domenica sera contro il Cagliari. La “novità” di giornata è che Sergejsi è allenato a(dopo i due giorni di riposo) ma non è in dubbio per la sfida con il Cagliari. Anche prima della partita di campionato con l’Atalanta si era riunito al gruppo soltanto all’antivigilia. Il Sergente ha bisogno di riposo dopo aver fatto gli straordinari a causa dell’appendicite di Luis Alberto. Lavoro aanche per Cataldi, che spera di recuperare in tempo per domenica. Non sono ancora disponibili e pronti al ...

