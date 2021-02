La tutela dei figli delle coppie LGBT+ è ancora terra di nessuno (Di giovedì 4 febbraio 2021) Pareri, dibattiti, insulti, leggi, contro leggi, passi avanti e molti passi indietro. Quanto ancora la nostra comunità dovrà aspettare per vedere riconosciuti i diritti che gli spettano e quanto tempo dovrà passare prima che tutti dicano la propria opinione su questo? Per rispondere adesso a queste domande sembra che la strada sia ancora lunga. Gli ultimi episodi di cronaca parlano chiaro: sul tema della genitorialità per coppie LGBT+ e sul tema delle nascite, molte questioni non sono state risolte e cosa più grave non sono state mai affrontate. Arriva addirittura il Tribunale di Padova e la Corte di Costituzionale a intervenire e chiedere al Parlamento di prendere una posizione. Due storie vere Se due donne che hanno avuto figli con un progetto di fecondazione assistita all’estero ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 4 febbraio 2021) Pareri, dibattiti, insulti, leggi, contro leggi, passi avanti e molti passi indietro. Quantola nostra comunità dovrà aspettare per vedere riconosciuti i diritti che gli spettano e quanto tempo dovrà passare prima che tutti dicano la propria opinione su questo? Per rispondere adesso a queste domande sembra che la strada sialunga. Gli ultimi episodi di cronaca parlano chiaro: sul tema della genitorialità pere sul temanascite, molte questioni non sono state risolte e cosa più grave non sono state mai affrontate. Arriva addirittura il Tribunale di Padova e la Corte di Costituzionale a intervenire e chiedere al Parlamento di prendere una posizione. Due storie vere Se due donne che hanno avutocon un progetto di fecondazione assistita all’estero ...

Al Parlamento italiano si chiede di intervenire urgentemente sul tema della tutela dei figli delle coppie LGBT+ e a confermare questa necessità è proprio la Corte Costituzionale che con la sentenza ...

