(Di giovedì 4 febbraio 2021)è untanto piccolo quanto complesso che intacca i supercomputer basati su, ma che riesce a migrare anche inI ricercatori di ESET, azienda specializzata in cybersecurity conosciuta in tutto il mondo, hanno recentemente, unche infetta i supercomputer e in particolare i cluster di computer ad alte prestazioni conosciuti con l’acronimo di HPC. L’azienda ha lavorato insieme alla squadra di sicurezza informatica del CERN e ad altre organizzazioni che lavorano all’interno del panorama della prevenzione dagli attacchi alle reti di ricerca scientifica. Tra le vittime, infatti, pare esserci un importante Internet Service Provider (ISP) asiatico, un vendor adibito proprio ...

tuttoteKit : #Kobalos: scoperto nuovo malware per #Linux e altri sistemi operativi #tuttotek - CeotechI : RT @CeotechI: I ricercatori di ESET hanno scoperto Kobalos, un malware che attacca i supercomputer... - #eset #kobalos #malware #supercompu… - LlnuxBot : RT @CeotechI: I ricercatori di ESET hanno scoperto Kobalos, un malware che attacca i supercomputer... - #eset #kobalos #malware #supercompu… - cybersec_feeds : RT @CeotechI: I ricercatori di ESET hanno scoperto Kobalos, un malware che attacca i supercomputer... - #eset #kobalos #malware #supercompu… - CF22092013 : RT @CeotechI: I ricercatori di ESET hanno scoperto Kobalos, un malware che attacca i supercomputer... - #eset #kobalos #malware #supercompu… -

Ultime Notizie dalla rete : Kobalos scoperto

Bitmat

I ricercatori di ESET, azienda specializzata in cybersecurity, hanno, un malware che attacca i supercomputer " i cluster di computer ad alte prestazioni (HPC). ESET ha lavorato insieme al team di sicurezza informatica del CERN e ad altre organizzazioni ...I ricercatori di ESET hanno, un malware che attacca i supercomputer " i cluster di computer ad alte prestazioni (HPC). ESET ha lavorato insieme al team di sicurezza informatica del CERN e ad altre organizzazioni ...Kobalos è un malware tanto piccolo quanto complesso che intacca i supercomputer basati su Linux, ma che riesce a migrare anche in altri OS.I ricercatori della società di sicurezza informatica ESET, come indicato dai colleghi di Bleeping Computer, hanno scoperto l’esistenza di un malware, chiamato Kobalos, che ruba le credenziali per le c ...