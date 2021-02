Kenya e Somalia ai ferri corti: è crisi diplomatica (Di giovedì 4 febbraio 2021) Negli ultimi tempi si sono acuite le tensioni diplomatiche tra Kenya e Somalia. Mogadiscio ha deciso di chiudere totalmente i rapporti diplomatici con il paese confinante. La disputa sui confini marittimi é solo l’ultima di una serie di incidenti diplomatici che si sono susseguiti negli ultimi settant’anni. La difficile situazione politica del Corno d’Africa potrebbe Leggi su periodicodaily (Di giovedì 4 febbraio 2021) Negli ultimi tempi si sono acuite le tensioni diplomatiche tra. Mogadiscio ha deciso di chiudere totalmente i rapporti diplomatici con il paese confinante. La disputa sui confini marittimi é solo l’ultima di una serie di incidenti diplomatici che si sono susseguiti negli ultimi settant’anni. La difficile situazione politica del Corno d’Africa potrebbe

davide_tommasin : #Ethiopia: $ 456 milioni di strade asfaltate per collegare l'Etiopia con i vicini - SeguiUltimaVoce : Gli #scontri diplomatici tra #Somalia e #Kenya continuano senza sosta anche in questo periodo di #pandemia. Le disp… - Thomas52065770 : RT @beltrami_fulvio: #Etiopia. Crisi in #Tigray si sta collegando con alte 3 crisi latenti. #Sudan vs Etiopia #Eritrea, #Somalia vs #Kenya,… - Lemlem05591771 : RT @beltrami_fulvio: #Etiopia. Crisi in #Tigray si sta collegando con alte 3 crisi latenti. #Sudan vs Etiopia #Eritrea, #Somalia vs #Kenya,… - chiarab70 : RT @beltrami_fulvio: #Etiopia. Crisi in #Tigray si sta collegando con alte 3 crisi latenti. #Sudan vs Etiopia #Eritrea, #Somalia vs #Kenya,… -

Ultime Notizie dalla rete : Kenya Somalia Somalia, assalto a hotel di Mogadiscio: almeno nove morti

Ma la Somalia ha interrotto le sue relazioni diplomatiche con il Kenya dopo averla accusata di ingerenza nei suoi affari interni. D'altra parte, ricorda oggi il New York Times, la Somalia sta ...

Somalia, trenta anni di guerra: il fallimento di una nazione

Trenta anni fa, il 26 gennaio 1991, finiva in Somalia la dittatura di Siad Barre, un regime durato ... a spese della comunità internazionale, ospiti dei migliori hotel della capitale del vicino Kenya, ...

Somalia. Sempre più tesi i rapporti col Kenya su Jubaland, Somaliland e l'lCJ Notizie Geopolitiche Kenya e Somalia ai ferri corti: é crisi diplomatica

Peggiorano i rapporti diplomatici tra Kenya e Somalia. Ad aggiungersi alle tensioni degli utimi anni anche la questione dello Jubaland.

Kenya: preoccupazione per abbandono della scuola, più di 1,4 milioni di studenti

Più di 1,4 milioni di studenti hanno lasciato le scuole in dieci contee confinanti con la Somalia a causa della continua insicurezza nella regione per i continui attacchi e rapimenti da parte del ...

Ma laha interrotto le sue relazioni diplomatiche con ildopo averla accusata di ingerenza nei suoi affari interni. D'altra parte, ricorda oggi il New York Times, lasta ...Trenta anni fa, il 26 gennaio 1991, finiva inla dittatura di Siad Barre, un regime durato ... a spese della comunità internazionale, ospiti dei migliori hotel della capitale del vicino, ...Peggiorano i rapporti diplomatici tra Kenya e Somalia. Ad aggiungersi alle tensioni degli utimi anni anche la questione dello Jubaland.Più di 1,4 milioni di studenti hanno lasciato le scuole in dieci contee confinanti con la Somalia a causa della continua insicurezza nella regione per i continui attacchi e rapimenti da parte del ...