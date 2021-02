Insigne | oggi gli esami per stabilire i tempi di recupero

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Napoli in ansia per il suo capitano.Lorenzosarà infatti sottoposto ad accertamenti strumentali per verificare l’entità del fastidio al polpaccio rimediato nella gara di ieri sera contro l’Atalanta in Coppa Italia. Sulla base degli esiti deglisaranno stabiliti gli eventualidie se il capitano del Napoli sarà a disposizione di Gennaro Gattuso per l’impegno di campionato contro il Genoa in programma sabato alle 20:45. Foto: sito Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Lorenzotiene in ansia il Napoli.il capitano si sottoporrà a esami strumentali per valutare l'entità dell'infortunio al polpaccioLa diagnosi ufficiale è proprio quella, ma, in mattinata, saranno effettuati degli esami per capire meglio l'entità dell'infortunio di. Sull'infortunio del capitano è sembrato ...Un Napoli operaio, si salva contro l’armata orobica, tutto rimandato alla gara di ritorno. La squadra è in piena ...Lorenzo Insigne tiene in ansia il Napoli. Oggi il capitano si sottoporrà a esami strumentali per valutare l'entità dell'infortunio al polpaccio ...