Il vecchio pipistrello cieco che non vola più e viene portato a passeggio | la storia di Slater

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 febbraio 2021) 33 anni, senza un occhio e con l’artrite. Si chiama Statler ed è uno dei pipistrelli più vecchi al mondo (ce n’è uno di 41 anni che lo supera, pare). In un lungo articolo corredato da molte foto e filmati pubblicato sull’HuffingtonPost UKpresentata una sorta di giornata tipo dell’anziana volpente indiana (pteropus giganteus). Statler – presumiamo che il riferimento sia al vecchietto sulla balconata dei Muppets – vive nel Bat World Sanctuary di Weatherford in Texas. Le operatrici del centro di aiuto per animali hanno oramai imparato a fargli da balie tuttofare. Già perché Statler vista l’età e la mancanza di un occhio nonpiù e quinditenuto stretto tra le mani ementre prova a battere un po’ le ali, fino a quando non riposa un po’ all’aria ...