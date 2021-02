Il coprifuoco non ha frenato la prostituzione (che continua al chiuso). Ma le vittime sono più vulnerabili: “Il 70% chiede aiuti alimentari” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Con il coprifuoco le strade si sono svuotate, così la prostituzione a Milano si sposta “dalla strada all’interno degli edifici e online, rendendo le vittime ancora più invisibili“. Come spiega suor Claudia Biondi, responsabile dell’area tratta e prostituzione di Caritas Ambrosiana di Milano, se con la pandemia per le vittime della strada e della tratta tutto è cambiato, a rimanere sempre uguale è stata la domanda di sesso a pagamento che ha vinto anche la paura del contagio. Come emerge infatti dalla continua azione di monitoraggio delle operatrici di Avenida, l’unità di strada di Caritas Ambrosiana, “anche nei mesi più duri della pandemia, quando a Bergamo sfilavano i camion dell’esercito con le casse dei defunti che non potevano essere seppelliti nel cimitero ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Con ille strade sisvuotate, così laa Milano si sposta “dalla strada all’interno degli edifici e online, rendendo leancora più invisibili“. Come spiega suor Claudia Biondi, responsabile dell’area tratta edi Caritas Ambrosiana di Milano, se con la pandemia per ledella strada e della tratta tutto è cambiato, a rimanere sempre uguale è stata la domanda di sesso a pagamento che ha vinto anche la paura del contagio. Come emerge infatti dallaazione di monitoraggio delle operatrici di Avenida, l’unità di strada di Caritas Ambrosiana, “anche nei mesi più duri della pandemia, quando a Bergamo sfilavano i camion dell’esercito con le casse dei defunti che non potevano essere seppelliti nel cimitero ...

Il coprifuoco non ha frenato la prostituzione (che continua al chiuso) Il Fatto Quotidiano Divieto anti-alcol, market e negozietti in rivolta:«Incassi dimezzati inutilmente»

