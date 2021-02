Governo Draghi, Renzi: “Legislatura fino al 2023 e riscrivere Recovery” (Di giovedì 4 febbraio 2021) “La Legislatura durerà fino al 2023. Quanto al capo dello Stato deciderà il Parlamento tra un anno. Ora preoccupiamoci di dare la fiducia al Governo e lasciamolo partire per la sua navigazione”. Lo dice Matteo Renzi a ‘Repubblica’. Il Recovery va riscritto? “Fossi il premier io lo farei. Una buona squadra scrive il Recovery in tre giorni. Quello che è importante è evitare di spendere i soldi in micro-mance come quelle di molte misure della Legge di Bilancio e avere una visione strategica chiara”, dice Renzi che poi torna alle ore della crisi: “Ho vissuto con molto dolore l’aggressione mediatica di queste settimane: l’odio e il pregiudizio non mi avevano mai fatto male come stavolta, devo confessarlo. Ma il fatto che a Palazzo Chigi stia per arrivare ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Ladureràal. Quanto al capo dello Stato deciderà il Parlamento tra un anno. Ora preoccupiamoci di dare la fiducia ale lasciamolo partire per la sua navigazione”. Lo dice Matteoa ‘Repubblica’. Ilva riscritto? “Fossi il premier io lo farei. Una buona squadra scrive ilin tre giorni. Quello che è importante è evitare di spendere i soldi in micro-mance come quelle di molte misure della Legge di Bilancio e avere una visione strategica chiara”, diceche poi torna alle ore della crisi: “Ho vissuto con molto dolore l’aggressione mediatica di queste settimane: l’odio e il pregiudizio non mi avevano mai fatto male come stavolta, devo confessarlo. Ma il fatto che a Palazzo Chigi stia per arrivare ...

