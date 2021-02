Governo, Berlusconi “Programma e squadra siano all’altezza della sfida” (Di giovedì 4 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “La scelta del Presidente della Repubblica di conferire a Mario Draghi l’incarico di formare il nuovo Governo va nella direzione che abbiamo indicato da settimane: quella di una personalità di alto profilo istituzionale attorno alla quale si possa tentare di realizzare l’unità sostanziale delle migliori energie del Paese. Un’antica stima mi lega a Mario Draghi, che fu il nostro Governo a nominare Governatore della Banca d’Italia e ad indicare, superando le resistenze di alcuni partner europei, alla guida della BCE”. Lo afferma in una nota il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, dopo avere riunito in videoconferenza il vicepresidente Antonio Tajani e le capigruppo Annamaria Bernini e Mariastella Gelmini.“E’ naturale dunque da parte nostra guardare senza ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 4 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “La scelta del PresidenteRepubblica di conferire a Mario Draghi l’incarico di formare il nuovova nella direzione che abbiamo indicato da settimane: quella di una personalità di alto profilo istituzionale attorno alla quale si possa tentare di realizzare l’unità sostanziale delle migliori energie del Paese. Un’antica stima mi lega a Mario Draghi, che fu il nostroa nominare GovernatoreBanca d’Italia e ad indicare, superando le resistenze di alcuni partner europei, alla guidaBCE”. Lo afferma in una nota il presidente di Forza Italia Silvio, dopo avere riunito in videoconferenza il vicepresidente Antonio Tajani e le capigruppo Annamaria Bernini e Mariastella Gelmini.“E’ naturale dunque da parte nostra guardare senza ...

