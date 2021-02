Gli esperti Oms a Wuhan per indagare sull’origine del Covid: “Tutto è possibile, anche la fuga dal laboratorio” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Sono trascorsi ormai 6 giorni da quando gli esperti dell’Organizzazione mondiale della sanità sono arrivati a Wuhan nell’ambito dell’indagine sull’origine del Coronavirus. Le indagini registrano nuovi progressi e “dati mai visti”. Gli scienziati sono stati in visita al laboratorio di massima sicurezza dell’istituto di virologia della città, al centro, nei mesi scorsi, dei sospetti sulla diffusione del virus Nel sesto giorno di indagini sul campo, dopo la fine dei 14 giorni di quarantena previsti all’ingresso in Cina, gli scienziati internazionali hanno incontrato anche la virologa più famosa della Cina, Shi Zhengli, la “bat-woman” recentemente premiata per i suoi studi sui virus nei pipistrelli. Nelle tre ore e mezzo trascorse all’interno del laboratorio, gli esperti ... Leggi su tpi (Di giovedì 4 febbraio 2021) Sono trascorsi ormai 6 giorni da quando glidell’Organizzazione mondiale della sanità sono arrivati anell’ambito dell’indaginedel Coronavirus. Le indagini registrano nuovi progressi e “dati mai visti”. Gli scienziati sono stati in visita aldi massima sicurezza dell’istituto di virologia della città, al centro, nei mesi scorsi, dei sospetti sulla diffusione del virus Nel sesto giorno di indagini sul campo, dopo la fine dei 14 giorni di quarantena previsti all’ingresso in Cina, gli scienziati internazionali hanno incontratola virologa più famosa della Cina, Shi Zhengli, la “bat-woman” recentemente premiata per i suoi studi sui virus nei pipistrelli. Nelle tre ore e mezzo trascorse all’interno del, gli...

