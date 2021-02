Giuseppe Conte apre il tavolino in piazza | Luigi Di Maio si schiera con Mario Draghi

Leggi su espresso.repubblica

(Di giovedì 4 febbraio 2021) L'ex premier non si oppone al nuovo incaricato e si propone come leader dell'alleanza giallorosa: ma, più che un predellino, è una resa. Il M5S, crollate le resistenze, è in piena inversione a U. A breve, tutti con l'ex presidente della Bce purché sia un governo «politico». Ma Giggino si è posizionato prima di tuttiDi, l'incombente", l'ultima possibilità" Nella zuffa da cortile piomba il preside: arriva