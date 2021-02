GF VIP, un messaggio nel cielo per Dayane Mello: non era mai successo (Di giovedì 4 febbraio 2021) Dayane Mello ha ricevuto un messaggio dal cielo senza precedenti al Grande Fratello Vip, la giovane modella è in lutto per la perdita prematura di suo fratello Lucas. Dayane MelloNella giornata di ieri Dayane Mello ha ricevuto la tragica notizia della prematura scomparsa di suo fratello Lucas. La modella brasiliana ha scelto di restare nella casa del Grande Fratello Vip così da poter ricevere l’abbraccio dei suoi compagni di avventura, diventanti per lei una seconda famiglia. Nelle ultime ore i fan di tutti i concorrenti hanno deciso di unirsi come mai era successo prima organizzando per Dayane una sorpresa davvero speciale che ha commosso molto la modella e tutti i suoi compagni. LEGGI ... Leggi su chenews (Di giovedì 4 febbraio 2021)ha ricevuto undalsenza precedenti al Grande Fratello Vip, la giovane modella è in lutto per la perdita prematura di suo fratello Lucas.Nella giornata di ieriha ricevuto la tragica notizia della prematura scomparsa di suo fratello Lucas. La modella brasiliana ha scelto di restare nella casa del Grande Fratello Vip così da poter ricevere l’abbraccio dei suoi compagni di avventura, diventanti per lei una seconda famiglia. Nelle ultime ore i fan di tutti i concorrenti hanno deciso di unirsi come mai eraprima organizzando peruna sorpresa davvero speciale che ha commosso molto la modella e tutti i suoi compagni. LEGGI ...

