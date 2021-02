GF Vip | Dayane Mello | il cordoglio dell’ex Stefano Sala per la morte di Lucas

(Di giovedì 4 febbraio 2021) La Casa del Grande Fratello Vip si stringe intorno a, che ha recentemente perso il fratello, 27 anni, in un’incidente d’auto. I coinquilini hanno cercato di sostenere la modella brasiliana in questo momento difficilissimo, standole al fianco e organizzando l’ultimo saluto acon il lancio di una lanterna di carta in giardino. Anche l’exavrebbe parlato telefonicamente con, a cui avrebbe consigliato di rimanere nel Grande Fratello Vip, dove è circondata dall’affetto dei coinquilini e dei fan. Il modello ha inoltre pubblicato un messaggio disu Instagram.: il messaggio per ladi ...

GrandeFratello : Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP - zazoomblog : GF Vip Pierpaolo Pretelli emoziona tutti: il gesto inaspettato per Dayane Mello - #Pierpaolo #Pretelli #emoziona… - lillydessi : GF Vip, i concorrenti vogliono abbandonare e si stringono attorno a Dayane - DiLei - lillydessi : 'GF Vip', i concorrenti vogliono abbandonare dopo la morte del fratello di Dayane - TGCOM - infoitcultura : GF Vip, i gieffini si ribellano dopo il lutto di Dayane Mello. Il gesto di Zorzi e la richiesta degli autori -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Dayane

Momenti drammatici al Grande Fratello. La produzione ha dato aMello la possibilità di seguire la veglia funebre del fratello Lucas , morto in un incidente stradale nella notte tra il 2 e il 3 febbraio, in videochiamata. Un ...Il lutto diMello, telespettatori infuriati per la scelta del GFStefano Sala: il messaggio per la morte di Lucas. Stefano Sala ha pubblicato un messaggio nelle sue Storie su Instagram per salutare Lucas, il fratello di Dayane Mello tragicament ...GF Vip: davanti ad una tragedia come quella che ora Dayane Mello sta vivendo, gli ex gieffini rivolgono un pensiero alla modella ...