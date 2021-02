GF Vip 5 | Alfonso Signorini entra nella casa per parlare con Dayane Mello

(Di giovedì 4 febbraio 2021)ha voluto stringersi al dolore diin un modo speciale, ovvero facendo ingressodel Grande Fratello Vip 5. Il tutto è accaduto nel daytime settimanale del reality, quando il conduttore è corso ad abbracciare la gieffina per poi rivolgerle parole di cordoglio per la scomparsa del fratello che giustamente l’ha sconvolta, facendola crollare. Le immagini del momento non sono state mandate in onda, tuttavia la modella ha riferito lei stessa in una confidenza all’amica Rosalinda Cannavò, il messaggio ricevuto dal conduttore del reality. Ovviamente cosa che non è sfuggita ai telespettatori. Un messaggio volto a guardare avanti e a non farsi sopraffare dalla tristezza, che nei dettagli vi riportiamo nel nostro articolo....

Il reality show condotto da Alfonso Signorini chiede agli ex concorrenti di rispettare in studio il lutto della modella brasiliana, durante la puntata che si prospetta abbastanza complicata. A causa della pandemia da Covid, infatti, Dayane, non può tornare in Brasile e proprio per questo motivo, dopo una breve assenza, ha deciso di rientrare al GF.