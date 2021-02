Fenway potrebbe essere il nome in codice della nuova misteriosa IP di Blizzard

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Tutti noi siamo molto curiosi di scoprire cosa BlizzConline 2021 ha in serbo per noi: l'attesa, tuttavia, è ancora un pochino lunga da qui al 19 febbraio. Magari, però, sarà anche l'occasione giusta per scoprire i nuovi progetti di, tra cui il misterioso progetto dal. Maxine Virtue, Game Producer presso, ha difatti appena pubblicato su LinkedIn una lista di progetti a cui ha lavorato all'internocompagnia, dal 2018 ad oggi: oltre a titoli noti, come Warcraft 3 Reforged, StarCraft 2, StarCraft: Remastered/Cartooned Edition e Diablo 3, fa capolino anche un certo. Di cosa si tratta? Impossibile dirlo con certezza, nonostante sia a quanto pare qualcosa in lavorazione da diverso tempo. Una IP completamente? Un remake sotto ...

