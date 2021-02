Fedez chiede scusa Francesca Michielin dopo il rischio squalifica da Sanremo

trash_italiano : Fedez chiede scusa a Francesca Michielin dopo lo spoiler della canzone: ecco cosa ha fatto per lei - rtl1025 : ?? @Fedez chiede scusa con un mazzo di fiori a @francescacheeks dopo aver spoilerato su Instagram un estratto di… - RadioSubasio : Fedez chiede scusa a Francesca Michielin... - Matte0214 : RT @rtl1025: ?? @Fedez chiede scusa con un mazzo di fiori a @francescacheeks dopo aver spoilerato su Instagram un estratto di #ChiamamiPerNo… - FanFerrante : RT @laAleCocci: Fedra chiede scusa a Francesca ???????? #fedez -

aveva postato una serie di video muti con la cantante per presentare la loro partcipazione a Sanremo 2021, ma in uno di questi, per errore, era sfuggito un breve frammento della loro canzone in ...scusa a Francesca Michielin dopo la gaffe su Sanremo 2021 Con in sottofondo la canzone "Perdono" di Tiziano Ferro e un mazzo di rose,ha pensato di rompere il silenzio sulla gaffe ...Fedez decide di scusarsi con la sua compagna di Sanremo Francesca Michielin, per la canzone rivelata in anticipo: il gesto è commovente ...Dopo aver messo a rischio la loro partecipazione al Festival, il cantante ha chiesto perdono pubblicamente alla cantante sui social ...