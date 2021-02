Fdi | stazione Acilia Sud della Roma-Lido | va riaperto cantiere

(Di giovedì 4 febbraio 2021)– “Il completamentodiSud deve essere una delle priorita’ dell’Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici avendo Astral rilevato lada Atac che, anche in seguito al Concordato, ha assunto una posizione defilata sul completamento di questa opera.” “Il disinteresse del Comune di, che non spinge sulla sua Municipalizzata dei Trasporti per una soluzione con l’impresa incaricata e l’inerziaPisana che non trova la maniera di riaprire il, rischiano di costare caro. Se non si riprendono rapidamente i lavori, interrotti piu’ di tre anni orsono, c’e’ anche il pericolo concreto che si deteriori la parte gia’ costruita, pari a circa l’80%struttura.” “Sarebbe ...

Ultime Notizie dalla rete : Fdi stazione

RomaDailyNews

...6 milioni di euro della navetta Pisamover , che collega ladi Pisa Centrale con l'...pesantissima eredità che ormai era presente e andava salvata e sviluppata - prosegue il consigliere di- ...... in merito al decesso avvenuto nel pomeriggio di ieri di un altro senzatetto nelladi Porta Garibaldi. "Intanto, la 90/91 si è trasformata in un ricovero per senzatetto, immigrati e ...Per ora, l’onorevole Conte non incassa il sostegno di FdI, suo alleato, per via di un’invocata unità del centrodestra ..."Una vergogna a cielo aperto". Le opposizioni vanno all’attacco dopo aver letto il nostro servizio sullo spaccio nel piazzale dei bus dietro la stazione. Il primo ad affondare il colpo è Marco Eboli d ...