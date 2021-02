Fabian Ruiz guarito dal Covid: «Mi avete dato forza. Non abbassate la guardia» (Di giovedì 4 febbraio 2021) Fabian Ruiz è guarito dal Covid: il centrocampista spagnolo ha espresso tutta la sua felicità sui suoi canali social dopo la notizia Fabian Ruiz è guarito dal Covid e sui suoi canali social esprime tutta la sua felicità. «Sono negativo. Mi hanno appena dato una grande notizia: finalmente sono risultato negativo al Covid. Fra non molto potrò reintegrarmi con i miei compagni per gli allenamenti. Voglio ringraziarvi per i vostri messaggi durante la quarantena, mi avete dato molta forza! Ma non dimenticate che il virus è ancora in circolazione e non bisogna abbassare la guardia!». Visualizza questo post su Instagram Un ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 febbraio 2021)dal: il centrocampista spagnolo ha espresso tutta la sua felicità sui suoi canali social dopo la notiziadale sui suoi canali social esprime tutta la sua felicità. «Sono negativo. Mi hanno appenauna grande notizia: finalmente sono risultato negativo al. Fra non molto potrò reintegrarmi con i miei compagni per gli allenamenti. Voglio ringraziarvi per i vostri messaggi durante la quarantena, mimolta! Ma non dimenticate che il virus è ancora in circolazione e non bisogna abbassare la!». Visualizza questo post su Instagram Un ...

Fabian Ruiz è guarito dal Covid - 19. Lo rende noto il Napoli, spiegando che centrocampista spagnolo è risultato negativo al tampone naso - faringeo molecolare e domani svolgerà le visite di routine ...

Può sorridere Rino Gattuso che recupera un punto fermo del centrocampo del suo Napoli: Fabian Ruiz è, infatti, guarito dal Covid-19 e potrebbe scendere in campo già sabato per la trasferta di Genova.

Fabian Ruiz è guarito dal Covid: il centrocampista spagnolo ha espresso tutta la sua felicità sui suoi canali social dopo la notizia ...

