Elisabetta Gregoraci scatenata su Instagram: se la prende con Giacomo Urtis, Sonia Lorenzini, e poi fa un’insinuazione su Enock (Di giovedì 4 febbraio 2021) Elisabetta Gregoraci si è contraddistinta all’interno del Grande Fratello Vip per aver sempre mantenuto un contegno misurato e composto; questo comportamento le è valso spesso la critica di chi le contestava di non esprimere mai realmente le sue idee e i suoi pensieri. Ebbene, ora la misura è colma e la showgirl si sfoga su Instagram dicendo tutto quello che al Grande Fratello Vip ha tenuto per sé: dopo aver accusato di falsità Matilde Brandi, rivelando che la loro amicizia non è mai stata vera, e dopo l’attacco ad Oppini, Elisabetta ora se la prende con Giacomo Urtis e Sonia Lorenzini. Il noto chirurgo estetico e l’influencer, anch’essi ex concorrenti della casa più spiata d’Italia, sono nelle mire della ... Leggi su trendit (Di giovedì 4 febbraio 2021)si è contraddistinta all’interno del Grande Fratello Vip per aver sempre mantenuto un contegno misurato e composto; questo comportamento le è valso spesso la critica di chi le contestava di non esprimere mai realmente le sue idee e i suoi pensieri. Ebbene, ora la misura è colma e la showgirl si sfoga sudicendo tutto quello che al Grande Fratello Vip ha tenuto per sé: dopo aver accusato di falsità Matilde Brandi, rivelando che la loro amicizia non è mai stata vera, e dopo l’attacco ad Oppini,ora se lacon. Il noto chirurgo estetico e l’influencer, anch’essi ex concorrenti della casa più spiata d’Italia, sono nelle mire della ...

