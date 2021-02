“Dobbiamo essere maturi e confrontarci con Draghi”. Giravolta di Di Maio che chiama a raccolta il M5S (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb – “Abbiamo il dovere di mostrarci maturi e di confrontarci con Draghi“: parola di Luigi Di Maio che chiama così a raccolta i 5 Stelle dopo il suo “mai con Draghi” di poche ore prima. “Comprendo gli animi e gli umori di queste ultime ore. E’ legittimo“, dice il leader grillino. Poi subito dopo ci tiene a sottolineare che è colpa di Renzi e non del M5S se si è arrivata a questa situazione. “Stiamo attraversando una crisi politica complessa e non abbiamo colpe. Non abbiamo cercato noi lo stallo, non avremmo mai voluto che si arrivasse a questo, con una pandemia in corso e le enormi difficoltà del nostro comparto produttivo”. Di Maio pronto a mandar giù pure Draghi per la poltrona Ma dove vuole andare a parare il ministro degli ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb – “Abbiamo il dovere di mostrarcie dicon“: parola di Luigi Dichecosì ai 5 Stelle dopo il suo “mai con” di poche ore prima. “Comprendo gli animi e gli umori di queste ultime ore. E’ legittimo“, dice il leader grillino. Poi subito dopo ci tiene a sottolineare che è colpa di Renzi e non del M5S se si è arrivata a questa situazione. “Stiamo attraversando una crisi politica complessa e non abbiamo colpe. Non abbiamo cercato noi lo stallo, non avremmo mai voluto che si arrivasse a questo, con una pandemia in corso e le enormi difficoltà del nostro comparto produttivo”. Dipronto a mandar giù pureper la poltrona Ma dove vuole andare a parare il ministro degli ...

