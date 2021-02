Digiunare consapevolmente. Ce lo chiede l'Europa

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Pubblicità Allo stesso modo, leggo che per il 2023 (se ci sarà un 2023) la Commissione Europea sta progettando di adottare identica tattica per il cibo . Sugli alimenti potremo dunque trovare scritte ...

Ultime Notizie dalla rete : Digiunare consapevolmente

Il Foglio

... guardiamo in faccia la realtà testimoniata da quelle scritte o da quelle immagini e, per il bene della nostra salute, decidiamo spontaneamente edi smettere di mangiare.... guardiamo in faccia la realtà testimoniata da quelle scritte o da quelle immagini e, per il bene della nostra salute, decidiamo spontaneamente edi smettere di mangiare.L'idea della Commissione europea: dal 2023, sugli alimenti potremo trovare degli avvisi che ci segnalano gli effetti negativi sulla nostra salute. Proprio come accade oggi con le sigarette ...Mimmo Giampà ha potuto celebrare finalmente il primo successo della sua gestione, che consente al Sant'Agata di interrompere un digiuno che si protraeva dall'1 novembre: "È stata una gara equilibrata.