DAYDREAMER | anticipazioni puntata di venerdì 5 e lunedì 8 febbraio 2021

(Di giovedì 4 febbraio 2021)– Le Ali del Sogno di5 esu Canale 5: Arriva il giorno della festa di primavera del quartiere e così Can e Sanem sperano di poter parlare proprio lì con Huma e Mevkibe riguardo al loro matrimonio, ma all’ultimo momento irrompe lo zio Mithat e di conseguenza salta tutto. Lo zio ha fatto amicizia con Huma e così Sanem intravede la prospettiva di far riconciliare le due famiglie. Nuova vita all’orizzonte per Osman, che sta per partire con grande rammarico di Ayhan. Quest’ultima rifiuta l’approccio di Ceycey. Leyla ed Emre sembrano tornare all’armonia del passato. Muzaffer corteggia Guliz in modo assai improbabile, intanto Ceycey continua a ricevere pressioni da sua nonna affinché si sposi! Per restare ...