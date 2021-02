Covid: nega panino fuori orario e i clienti gli sparano col fucile (Di giovedì 4 febbraio 2021) Per ‘farla pagare’ al titolare di una panineria di Bronte che, rispettando le norme anti Covid, dopo le 22 si era rifiutato di vendere loro cibo e bevande si sono armati di fucile ad aria compressa e hanno esploso due colpi davanti il locale. Protagonisti della vicenda, avvenuta nel Catanese, due 24enni che sono stati Leggi su ilmattinodisicilia (Di giovedì 4 febbraio 2021) Per ‘farla pagare’ al titolare di una panineria di Bronte che, rispettando le norme anti, dopo le 22 si era rifiutato di vendere loro cibo e bevande si sono armati diad aria compressa e hanno esploso due colpi davanti il locale. Protagonisti della vicenda, avvenuta nel Catanese, due 24enni che sono stati

GazzettinoL : Covid Il bollettino di oggi 13.189 contagi i morti sono quasi 90mila Coppa Italia: Napoli-Atalanta 0-0, Ospina neg… - infoitcultura : Fedez ammalato: Covid? Chiara Ferragni nega - DrBottesi : @massimo006 Un paper sul covid non so nega a nessuno - NancyTam14 : @RadioRadioWeb @DiegoFusaro Che il Covid ci sia stato ed abbia infettato tanti italiani nell'autunno-inverno fino a… - Ardito65330980A : RT @Pgreco_: Non c'è niente di scientifico dietro le chiusure a colori. NIENTE N I E N T E. Chi nega l'esistenza del Covid è un imbecille d… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nega Gianmarco Saurino: il sex symbol di Doc

'Il Covid è stato una falce sulla testa dei teatranti. Ci siamo inventati di andare in scena online,... Chi lo nega mente. Il matrimonio, invece, non è essenziale. Ci si augura che l'amore sia per ...

Serie D/I - Risultai, Marcatori e Tabellini della 15giornata (3 Febbraio)

Rinviate per Covid - 19 Paternò - Rotonda, Roccella Jonica - Gelbison e San Luca - Cittanova. Frena ... decide il gol del difensore etneo, nel finale un super Pellegrino nega il bis a Ficarrotta GUARDA ...

Covid-19, conduttore paga in ritardo e si salva dallo sfratto Altalex Covid in Puglia, vaccino anche agli odontoiatri: la conferma di Lopalco

È confermata la somministrazione dei vaccini anti covid agli odontoiatri pugliesi ed inizierà nei prossimi giorni. È emerso dall’incontro, organizzato dal ...

Esercente nega panino fuori orario e gli avventori si vendicano a colpi di fucile

Esercente nega panino fuori orario e gli avventori si vendicano a colpi di fucile 4 febbraio 2021 Erano passate le 22 ed il titolare di una panineria si è visto costretto a negare panini e bevande a d ...

'Ilè stato una falce sulla testa dei teatranti. Ci siamo inventati di andare in scena online,... Chi lomente. Il matrimonio, invece, non è essenziale. Ci si augura che l'amore sia per ...Rinviate per- 19 Paternò - Rotonda, Roccella Jonica - Gelbison e San Luca - Cittanova. Frena ... decide il gol del difensore etneo, nel finale un super Pellegrinoil bis a Ficarrotta GUARDA ...È confermata la somministrazione dei vaccini anti covid agli odontoiatri pugliesi ed inizierà nei prossimi giorni. È emerso dall’incontro, organizzato dal ...Esercente nega panino fuori orario e gli avventori si vendicano a colpi di fucile 4 febbraio 2021 Erano passate le 22 ed il titolare di una panineria si è visto costretto a negare panini e bevande a d ...