Covid in Campania, oggi 1.544 positivi e 36 morti: l'indice di contagio torna sopra 8% ma calano i ricoveri (Di giovedì 4 febbraio 2021) Dopo due giorni di flessione, torna a crescere la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 1.544 positivi su 18.514 tamponi effettuati, cinque in... Leggi su ilmattino (Di giovedì 4 febbraio 2021) Dopo due giorni di flessione,a crescere la curva dei contagi da Coronavirus inil virus fa registrare 1.544su 18.514 tamponi effettuati, cinque in...

