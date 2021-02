Covid-19, con la riapertura delle scuole a settembre casi aumentati di 20 volte in Puglia (Di giovedì 4 febbraio 2021) Nel primo mese di apertura delle scuole” in Puglia “è stato registrato un aumento di 20 volte nelle fasce di età 6-10 e 14-18, mentre, a partire dalla settimana del 2-8 novembre”, quando sono entrate in vigore le prime ordinanze regionali, “l'aumento progressivo di incidenza ha interessato tutte le classi di età superiore a 18 anni ma non quelle in età scolare”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 4 febbraio 2021) Nel primo mese di apertura” in“è stato registrato un aumento di 20nelle fasce di età 6-10 e 14-18, mentre, a partire dalla settimana del 2-8 novembre”, quando sono entrate in vigore le prime ordinanze regionali, “l'aumento progressivo di incidenza ha interessato tutte le classi di età superiore a 18 anni ma non quelle in età scolare”. L'articolo .

CottarelliCPI : Oggi 'primo giorno di scuola'. Ho ripreso il mio corso di 'Fiscal macroeconomics' alla Bocconi. Primo ritorno in cl… - MediasetTgcom24 : Covid: oggi 13.189 nuovi casi con 279mila tamponi. 477 i decessi - GassmanGassmann : ...quindi tutti i detenuti con gli stessi problemi di salute di Denis Verdini, con l’aumento dei casi covid in carc… - CGILModena : RT @cgilnazionale: #CgilCislUil a #Draghi: 'Siamo pronti al dialogo per affrontare le emergenze. Siamo preoccupati per la situazione, che r… - Carmela_oltre : RT @CottarelliCPI: Oggi 'primo giorno di scuola'. Ho ripreso il mio corso di 'Fiscal macroeconomics' alla Bocconi. Primo ritorno in classe… -