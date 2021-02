Conte: “Sì a governo politico”. Ai 5 Stelle: “Ci sono e ci sarò”. E rilancia il patto col Pd. Zingaretti lo incorona leader del fronte progressista (Di giovedì 4 febbraio 2021) Giuseppe Conte rompe il silenzio. Nel giorno in cui Mario Draghi comincia le consultazioni con le varie forze politiche, il presidente del consiglio dimissionario ha rilasciato la sua prima dichiarazione ufficiale da quando ha formalizzato il passo indietro al Quirinale. Non lo ha fatto a Palazzo Chigi – volendo probabilmente evitare polemiche legate al suo status di dimissionario – ma fuori, da un tavolino di cristallo piazzato al centro di piazza Colonna. Un intervento breve, conciso, durante il quale Conte ha detto essenzialmente tre cose. La prima: non sarà lui a ostacolare Mario Draghi nella formazione di un nuovo governo. La seconda: a un esecutivo tecnico ne preferisce uno politico. La terza: si è rivolto agli “amici del Movimento 5 Stelle” e a quelli di Pd e Leu per rilanciare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Giusepperompe il silenzio. Nel giorno in cui Mario Draghi comincia le consultazioni con le varie forze politiche, il presidente del consiglio dimissionario ha rilasciato la sua prima dichiarazione ufficiale da quando ha formalizzato il passo indietro al Quirinale. Non lo ha fatto a Palazzo Chigi – volendo probabilmente evitare polemiche legate al suo status di dimissionario – ma fuori, da un tavolino di cristallo piazzato al centro di piazza Colonna. Un intervento breve, conciso, durante il qualeha detto essenzialmente tre cose. La prima: non sarà lui a ostacolare Mario Draghi nella formazione di un nuovo. La seconda: a un esecutivo tecnico ne preferisce uno. La terza: si è rivolto agli “amici del Movimento 5” e a quelli di Pd e Leu perre ...

HuffPostItalia : Grillo ai suoi: 'Compatti e leali a Conte, no al governo Draghi' - riccardo_fra : Ringrazio il Presidente Mattarella per il suo impegno nel voler dare un Governo al Paese, ma noi siamo sempre stati… - fattoquotidiano : Conte: “Io ostacolo a Draghi? Sabotatori sono altrove. Auspico governo politico”. Ai 5 Stelle: “Ci sono e ci sarò”.… - Frankinoto : RT @GiovaValentini: Ha ragione Zingaretti: l’uscita di scena del presidente Conte, con l’appoggio al governo Draghi, è davvero una lezione… - DanieleBertoni5 : Governo Draghi, consultazioni al via. Apertura di Pd, M5s e Fi Conte sempre presente!!! -