Conte oggi | Draghi? Sabotatori sono altrove Cosa fa ora il M5s

matteosalvinimi : #Salvini: se la stagione di Conte e Casalino è stata archiviata è stato anche grazie alla compattezza del centrodes… - M5S_Europa : #Conte ha dimostrato che un cittadino onesto può ricoprire il ruolo di capo del Governo meglio dei politicanti ingr… - EnricoLetta : I miei complimenti a #Conte per le parole chiare e dignitose di oggi. - eula_torricelli : RT @neXtquotidiano: Oggi è morto il Conte premier ed è nato il Conte leader - iasius_1 : RT @Arturo_Scotto: #Conte si conferma un uomo di stato e anche un gran signore. Esce da Palazzo Chigi a testa alta. Perché la politica è pi… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte oggi

Sono da poco passate le 13:30 diquando Giusepperompe il silenzio davanti alla stampa fuori da Palazzo Chigi. Dichiarazioni attese e da molti viste come crocevia verso la nascita del Governo Draghi . Per cui, dal ...04 feb 14:55 Consultazionidalle 15.30, si chiude sabato Comincianoalle 15.30 le ... 04 feb 14:19: "Mai sabotato Draghi, auspico un governo politico" 'Da me non è arrivato nessun ...Roma, 4 feb (Adnkronos) - 'I miei complimenti a #Conte per le parole chiare e dignitose di oggi'. Lo scrive su Twitter l'ex premier Enrico Letta.L'ex ministro dell'Ambiente ammonisce: "Dovrebbero imparare la lezione dal Pds di allora quando uscì dal governo dopo lo scontro su Craxi ...