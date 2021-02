Chi è Salvatore Carfora, il killer di Sonia: “Un violento con precedenti di aggressioni” (Di giovedì 4 febbraio 2021) . Senza fissa dimora, violento, con precedenti di aggressione che lo avevano portato nell’ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa (Caserta), dove è stato dimesso lo scorso giugno. Questo il profilo di Salvatore Carfora, il 39enne che ieri ha assassinato la 29enne Sonia di Maggio in Salento, dopo averla perseguitata per mesi. Gli amici: “Non avevano avuto neanche una vera relazione” Si erano conosciuti online, si era frequentati per un po’, per gli amici di Sonia, non era stata neanche una vera storia. Questo, però, non ha impedito a Salvatore Carfora, 39anni, pregiudicato senza fissa dimora, di viaggiare dalla Campania alla Puglia per aggredire in strada Sonia Di Maggio, 29 anni. Stando alle testimonianze, la vittima, che ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 4 febbraio 2021) . Senza fissa dimora,, condi aggressione che lo avevano portato nell’ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa (Caserta), dove è stato dimesso lo scorso giugno. Questo il profilo di, il 39enne che ieri ha assassinato la 29ennedi Maggio in Salento, dopo averla perseguitata per mesi. Gli amici: “Non avevano avuto neanche una vera relazione” Si erano conosciuti online, si era frequentati per un po’, per gli amici di, non era stata neanche una vera storia. Questo, però, non ha impedito a, 39anni, pregiudicato senza fissa dimora, di viaggiare dalla Campania alla Puglia per aggredire in stradaDi Maggio, 29 anni. Stando alle testimonianze, la vittima, che ...

