Campania | De Luca verso la chiusura delle scuole superiori

Non è escluso un nuovo stop alle scuole in Campania. La risalita dei contagi starebbe portando l'unità di crisi a valutare una nuova chiusura delle scuole superiori. Lo stop potrebbe arrivare da parte dell'unità di crisi della Regione Campania che monitorerà l'andamento dei contagi. L'ordinanza che decreterebbe il ritorno alla didattica a distanza dal 15

