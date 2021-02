Australian Open 2021, posticipato di 24 ore il sorteggio: confermata invece la data d’inizio del torneo (Di giovedì 4 febbraio 2021) E’ stato posticipato alla giornata di domani venerdì 5 febbraio il sorteggio degli Australian Open 2021. In seguito alla positività di un dipendente del Grand Hyatt Hotel, albergo dove hanno alloggiato molti giocatori, sono state adottate determinate contromisure. Nonostante questo cambio di programma, che ha portato alla sospensione temporanea di tutti i tornei in corso, Craig Tiley si è detto fiducioso. Il CEO di Tennis Australia ha infatti rassicurato tutti spiegando: “Venerdì riprenderanno i tornei interrotti, mentre siamo fiduciosi che gli Australian Open 2021 cominceranno nella giornata di lunedì 8 febbraio“. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 4 febbraio 2021) E’ statoalla giornata di domani venerdì 5 febbraio ildegli. In seguito alla positività di un dipendente del Grand Hyatt Hotel, albergo dove hanno alloggiato molti giocatori, sono state adottate determinate contromisure. Nonostante questo cambio di programma, che ha portato alla sospensione temporanea di tutti i tornei in corso, Craig Tiley si è detto fiducioso. Il CEO di Tennis Australia ha infatti rassicurato tutti spiegando: “Venerdì riprenderanno i tornei interrotti, mentre siamo fiduciosi che glicominceranno nella giornata di lunedì 8 febbraio“. SportFace.

ilpost : Oltre 500 persone coinvolte negli Australian Open di tennis dovranno andare in isolamento preventivo - repubblica : Tennis, Australian Open: positivo un addetto di un hotel, 600 in isolamento - sportface2016 : #AustralianOpen 2021, posticipato di 24 ore il sorteggio: confermata invece la data d’inizio del torneo - OA_Sport : #AusOpen Rinviato a domani il sorteggio dei tabelloni, Tiley fiducioso che tutto abbia inizio senza ritardi ulterio… - TMW_radio : #PrimePagine?? ??Pari tra Napoli e Atalanta ??Ombre su Gattuso ???CR7, ecco il rinnovo ??Paura per gli Australian Open… -