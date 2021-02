Anticorpi monoclonali, Palù: «Troppe le vittime, non potevamo attendere ancora per il via libera» (Di giovedì 4 febbraio 2021) «Il tributo di vittime che paghiamo ogni giorno» al coronavirus Sars-CoV-2 «non poteva farci attendere. È stato uno dei motivi per spingere sul via libera agli Anticorpi monoclonali. E ho trovato la sensibilità del ministro della Salute Roberto Speranza». Il presidente dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa, Giorgio Palù, spiega così all’Adnkronos Salute il valore dell’ok accordato all’uso degli Anticorpi monoclonali. Quelli cioè prodotti da Regeneron e da Eli Lilly, per il trattamento di Covid-19 in precise condizioni. Anticorpi monoclonali, le parole del virologo «C’era qualche motivo di riflessione perché l’agenzia europea Ema non si è ancora espressa», evidenzia il virologo. «Negli Usa la Fda ha ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 4 febbraio 2021) «Il tributo diche paghiamo ogni giorno» al coronavirus Sars-CoV-2 «non poteva farci. È stato uno dei motivi per spingere sul viaagli. E ho trovato la sensibilità del ministro della Salute Roberto Speranza». Il presidente dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa, Giorgio, spiega così all’Adnkronos Salute il valore dell’ok accordato all’uso degli. Quelli cioè prodotti da Regeneron e da Eli Lilly, per il trattamento di Covid-19 in precise condizioni., le parole del virologo «C’era qualche motivo di riflessione perché l’agenzia europea Ema non si èespressa», evidenzia il virologo. «Negli Usa la Fda ha ...

