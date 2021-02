WindTre, iliad, tim e postemobili down in tutto il paese: cosa sta succedendo (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Wind Tre, iliad, TIM e altri operatori stanno vivendo ore difficili: si moltiplicano le segnalazioni di malfunzionamento da tutta Italia. Giacomo Dotta 3 Febbraio 2021 WindTre, iliad, PosteMobile e altri ancora: sebbene non sia chiara la vastità del problema per ciascun operatore, è chiaro come dalle 17 in poi di oggi 3 febbraio 2021 i problemi alla rete mobile italiana si siano fatti particolarmente importanti. (CONTINUA DOPO LA FOTO...) Il problema sembra coinvolgere Vodafone in misura minore, ma si segnalano disfunzioni anche su Ho. Sfiorata anche TIM, ma i problemi sembrano essere concentrati soprattutto sulla rete WindTre. “Quando chiamo non sento squillare“, “sembra sempre occupato“, “non riesco a chiamare“, “webcube è disconnesso“. La casistica è varia, ma la matrice è comune: la rete ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Wind Tre,, TIM e altri operatori stanno vivendo ore difficili: si moltiplicano le segnalazioni di malfunzionamento da tutta Italia. Giacomo Dotta 3 Febbraio 2021, PosteMobile e altri ancora: sebbene non sia chiara la vastità del problema per ciascun operatore, è chiaro come dalle 17 in poi di oggi 3 febbraio 2021 i problemi alla rete mobile italiana si siano fatti particolarmente importanti. (CONTINUA DOPO LA FOTO...) Il problema sembra coinvolgere Vodafone in misura minore, ma si segnalano disfunzioni anche su Ho. Sfiorata anche TIM, ma i problemi sembrano essere concentrati sopratsulla rete. “Quando chiamo non sento squillare“, “sembra sempre occupato“, “non riesco a chiamare“, “webcube è disconnesso“. La casistica è varia, ma la matrice è comune: la rete ...

V__A__L__E__ : #WindTre #Vodafonedown #tim #iliad #postemobili annamobene... - LoScrep : Prima è toccato a #Tim poi alla #Vodafone ora a #WindTre...#Iliad datte na grattata che non se sa mai! - CorriereCitta : WindTre e Iliad down: problemi di connessione alla rete internet e chiamate - njallslife : #WindTre ma anche #iliad completamente in down, zero chiamate da tutto il pomeriggio per tutta la mia famiglia Zona fuori Milano - mattinodinapoli : WindTre e Iliad down, problemi a chiamate e connessione da Roma a Milano e Palermo -