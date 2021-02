Viabilità Roma Regione Lazio del 03-02-2021 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) VIABILITA’ DEL 3 FEBBRAIOORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLASULLA FLAMINIA INCOLONNAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DUE PONTI IN DIREZIONE DEL CENTRO; SEMPRE VERSO IL CENTRO CODE SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE; PER I CANTIERI ATTIVI, RESTA CHIUSO PER LAVORI IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIALE ISACCO NEWTON IN DIREZIONE FIUMICINO; SEMPRE PER LAVORI IN CORSO, SU VIA LAURENTINA SI TRANSITA CON SENSO UNICO ALTERNATO TRA CASTAGNOLA E VIA DI VALLE CAIA IN LOCALITA’ CINQUE PODERI NEI PRESSI DI POMEZIA NELLE DUE DIREZIONI; CHIUSE LE RAMPE DI IMMISSIONE SULLA PONTINA, SI INVITA A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: A CAUSA DI UN GUASTO ALLA LINEA AVVENUTO ...