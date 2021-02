Ventinovenne uccisa dall'ex nel Salento, l'assassino aveva programmato tutto: è partito da Napoli con il coltello (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La ricostruzione nel decreto di fermo: c'è anche la testimonianza di due militari della guardia di finanza che erano sullo stesso autobus di Salvatore Carfora e lo hanno visto chiedere all'autista di fermarsi quando ha individuato per strada Sonia Di Maggio e Francesco Damiano.... Leggi su repubblica (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La ricostruzione nel decreto di fermo: c'è anche la testimonianza di due militari della guardia di finanza che erano sullo stesso autobus di Salvatore Carfora e lo hanno visto chiedere all'autista di fermarsi quando ha individuato per strada Sonia Di Maggio e Francesco Damiano....

