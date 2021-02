Un case PC che prende fuoco? La società si scusa per l'accaduto (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Da qualche mese alcuni utenti riportano un fatto abbastanza inquietante: un case per PC della società NZXT ha iniziato a prendere fuoco. Ora, dopo diverse lamentele, l'azienda si è scusata. I problemi riguardano in particolare il case H1, che è fondamentalmente una scatola molto grande, simile a Xbox Series X. Come riferisce un sito specializzato, "Sembra che le viti sulla scheda riser PCIe dell'H1 stiano causando un cortocircuito, provocando scintille, generazione di fumo e bruciature sulla scheda". Dopo aver inizialmente fallito nell'affrontare il problema quando è stato segnalato per la prima volta lo scorso anno, e aver presentato una soluzione che prevedeva la sostituzione di alcune viti metalliche con alcune in nylon, NZXT ha finalmente ha pubblicato sia le proprie scuse che una ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Da qualche mese alcuni utenti riportano un fatto abbastanza inquietante: unper PC dellaNZXT ha iniziato are. Ora, dopo diverse lamentele, l'azienda si èta. I problemi riguardano in particolare ilH1, che è fondamentalmente una scatola molto grande, simile a Xbox Series X. Come riferisce un sito specializzato, "Sembra che le viti sulla scheda riser PCIe dell'H1 stiano causando un cortocircuito, provocando scintille, generazione di fumo e bruciature sulla scheda". Dopo aver inizialmente fallito nell'affrontare il problema quando è stato segnalato per la prima volta lo scorso anno, e aver presentato una soluzione che prevedeva la sostituzione di alcune viti metalliche con alcune in nylon, NZXT ha finalmente ha pubblicato sia le proprie scuse che una ...

virginiaraggi : Sono tornata a San Basilio per vedere una serie di interventi piccoli, ma significativi, che stiamo effettuando. A… - Radio3tweet : Cresce il numero degli ascoltatori di Radio3: un numero fatto di donne e uomini, adulti e ragazzi, che hanno cercat… - dinoserpe : Von der Leyen specificato che 'nessuno Stato può negoziare in parallelo' rispetto all'accordo condotto dalla Commis… - HankHC91 : RT @fedegiannini1: Un interessante esempio di gestione dei #beniculturali che viene dalla #Francia, dove si recupera un bene storico abband… - chieselli : @mauro_bonito @PaoloMaddalenaA Ahahahah, abbiamo inflazione zero. E' tutto fermo. Forse lei è uno che compra un pa… -

Ultime Notizie dalla rete : case che Turismo molisano, presentato nuovo brand

... la circolarità degli anfiteatri, le onde del mare sono i segni che hanno guidato l'ideazione del logo Molise. Sei lettere costruite con i colori del Tintilia, della cucina, delle case nei borghi, ...

Liguria " Russia, Medusei incontra il console Vedrinskaya

... "Gli ultimi drammatici problemi manifestati da alcune case farmaceutiche dimostrano chiaramente " spiega Medusei " che, se vogliamo raggiungere al più presto la cosiddetta "immunità di gregge", ...

Seconde case per tutto l'anno La Repubblica L’odissea di Sergi Roberto, positivo al Covid per 26 volte

Sergi Roberto è risultato positivo al tampone Covid-19 per 26 volte prima di negativizzarsi. Il jolly catalano, per questo motivo, si è allenato a casa con materiale che il Barcellona gli aveva messo ...

“C’è poi un cadavere nel giardino della casa”: il macabro dettaglio nell’annuncio immobiliare

Sarebbe la casa ideale se non fosse per un macabro dettaglio riportato nella scheda di presentazione dell'agenzia immobiliare incaricata della vendita: nel giardino della casa vi è sepolto il suo vecc ...

... la circolarità degli anfiteatri, le onde del mare sono i segnihanno guidato l'ideazione del logo Molise. Sei lettere costruite con i colori del Tintilia, della cucina, dellenei borghi, ...... "Gli ultimi drammatici problemi manifestati da alcunefarmaceutiche dimostrano chiaramente " spiega Medusei ", se vogliamo raggiungere al più presto la cosiddetta "immunità di gregge", ...Sergi Roberto è risultato positivo al tampone Covid-19 per 26 volte prima di negativizzarsi. Il jolly catalano, per questo motivo, si è allenato a casa con materiale che il Barcellona gli aveva messo ...Sarebbe la casa ideale se non fosse per un macabro dettaglio riportato nella scheda di presentazione dell'agenzia immobiliare incaricata della vendita: nel giardino della casa vi è sepolto il suo vecc ...