Un anno di Covid, l'epidemiologo: "Il tracciamento è molto efficace per focolai limitati" (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ad un anno dall’arrivo del Coronavirus in Italia abbiamo cercato di fare un punto con Carlo La Vecchia, Professore di Statistica medica ed epidemiologia presso il dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità presso l’Università degli Studi di Milano. Proviamo a capire cosa è stato fatto dal punto di vista epidemiologico, quali gli errori, e come muoversi in futuro per convivere con questa ed eventuali future pandemie (SPECIALE CORONAVIRUS). Perché l’epidemia è riuscita a diffondersi? Abbiamo agito troppo tardi, o con misure troppo morbide? Perché le zone rosse non hanno funzionato? Abbiamo avuto sfortuna (che è una delle componenti nella diffusione di una pandemia) perché il Covid si è diffuso 1-3 settimane prima in Italia che in altri Paesi europei, il che è stato un enorme svantaggio. Ciò detto, il ritardo nella diagnosi delle ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ad undall’arrivo del Coronavirus in Italia abbiamo cercato di fare un punto con Carlo La Vecchia, Professore di Statistica medica ed epidemiologia presso il dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità presso l’Università degli Studi di Milano. Proviamo a capire cosa è stato fatto dal punto di vista epidemiologico, quali gli errori, e come muoversi in futuro per convivere con questa ed eventuali future pandemie (SPECIALE CORONAVIRUS). Perché l’epidemia è riuscita a diffondersi? Abbiamo agito troppo tardi, o con misure troppo morbide? Perché le zone rosse non hfunzionato? Abbiamo avuto sfortuna (che è una delle componenti nella diffusione di una pandemia) perché ilsi è diffuso 1-3 settimane prima in Italia che in altri Paesi europei, il che è stato un enorme svantaggio. Ciò detto, il ritardo nella diagnosi delle ...

sole24ore : Nell’anno del Covid-19 le pensioni cancellate per decesso sono cresciute del 16% - petergomezblog : Nell’anno del Covid il Pil è calato dell’8,9%. I Primi dati Istat sono meno peggio delle stime di governo, Fmi e B… - AMorelliMilano : Esattamente un anno fa il Pd, il partito di quelli belli, che se non governano loro arrivano le cavallette, mentre… - TwinLannistef99 : @MattSDPell @Fedebianconos @strange_days_82 Per me possiamo votare tranquillamente a fine estate, come l'anno scors… - anacleto_97 : @leclevc Ahahah siii?? Non ci fosse stato il covid sarei ancora lì e fare il mio ultimo anno di università a Torino ?? -