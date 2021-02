Tragico schianto, con l’auto contro un tir. Morto un ragazzo di 28 anni (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tragico schianto a Lesegno, piccolo Comune in provincia di Cuneo, per cause ancora da accertare un’auto e un autoarticolato si sono scontrati. Nello schianto è Morto un ragazzo di 28 anni. I soccorsi sono arrivati subito dopo l’incidente, così come i carabinieri di Ceva. Il 118 ha ancora provato a rianimare il giovane, ma non c’è stato più nulla da fare. Il giovane lavorava alla Manitowoc di Niella Tanaro, la famiglia è di origine siciliana. Il camion, riporta l’unionemoregalese, aveva appena caricato materiale alle Acciaierie del Tanaro. Polizia Stradale e carabinieri stanno verificando la dinamica dell’incidente sulla sp 60 in località Casette, nei pressi cimitero. Si tratta dell’uomo terribile incidente che coinvolge un giovanissimo. Continua dopo la foto In un drammatico incidente ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 3 febbraio 2021)a Lesegno, piccolo Comune in provincia di Cuneo, per cause ancora da accertare un’auto e un autoarticolato si sono scontrati. Nelloundi 28. I soccorsi sono arrivati subito dopo l’incidente, così come i carabinieri di Ceva. Il 118 ha ancora provato a rianimare il giovane, ma non c’è stato più nulla da fare. Il giovane lavorava alla Manitowoc di Niella Tanaro, la famiglia è di origine siciliana. Il camion, riporta l’unionemoregalese, aveva appena caricato materiale alle Acciaierie del Tanaro. Polizia Stradale e carabinieri stanno verificando la dinamica dell’incidente sulla sp 60 in località Casette, nei pressi cimitero. Si tratta dell’uomo terribile incidente che coinvolge un giovanissimo. Continua dopo la foto In un drammatico incidente ...

Notiziedi_it : Tragico schianto frontale in galleria: un morto e 4 feriti - stefanodonno75 : Quartiere Leuca e ... dintorni da un'idea di Stefano Donno : TRAGICO SCHIANTO IN MOTO, PERDE LA VITA RAGAZZO DI... - GaetanoGorgoni : Tragico schianto in moto. Tenta la frenata ma l’impatto contro il muro è fatale: muore 28enne… - lanuovariviera : ULTIM'ORA: Tragico schianto sulla Salaria. Un morto. Traffico bloccato - ArmandaGelsomin : RT @fanpage: Un anno fa ci lasciava #KobeBryant, morto nel tragico schianto del suo elicottero con la figlia Gigi. Indimenticabile #BlackMa… -