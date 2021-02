The Weeknd a Milano nel 2022, unico concerto in Italia: biglietti in prevendita (Di mercoledì 3 febbraio 2021) The Weeknd a Milano nel 2022: l’artista annuncia il suo ritorno sulla scena musicale internazionale con il tour mondiale After Hours. Una la data in Italia, quella del 1° novembre 2022 in programma al Mediolanum Forum di Assago, Milano. I biglietti per il concerto Italiano saranno disponibili in prevendita dalle ore 10.00 di lunedì 8 febbraio ma gli iscritti a My Live Nation potranno acquistarli anticipatamente, dalle ore 10.00 di sabato 6 febbraio su livenation.it dopo aver inserito le proprie credenziali per l’accesso alla pagina riservata. Sarà possibile acquistare i biglietti su TicketOne e TicketMaster sia online che via call center e nei punti vendita autorizzati dislocati in tutta la ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Thenel: l’artista annuncia il suo ritorno sulla scena musicale internazionale con il tour mondiale After Hours. Una la data in, quella del 1° novembrein programma al Mediolanum Forum di Assago,. Iper ilno saranno disponibili indalle ore 10.00 di lunedì 8 febbraio ma gli iscritti a My Live Nation potranno acquistarli anticipatamente, dalle ore 10.00 di sabato 6 febbraio su livenation.it dopo aver inserito le proprie credenziali per l’accesso alla pagina riservata. Sarà possibile acquistare isu TicketOne e TicketMaster sia online che via call center e nei punti vendita autorizzati dislocati in tutta la ...

