The Lady rischia tre anni di carcere... per un walkie-talkie (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Qualche giorno fa, sull’HuffPost avevamo ricordato la drammatica vicenda del console della Danimarca in Myanmar, che nel lontano 1996 morì in carcere dopo essere stato sottoposto a tortura, per un’accusa molto simile: “possesso illegale di un fax”. Sembra che il regime dei militari in Myanmar non si faccia problemi, oggi, a sfidare la Storia, e neppure il ridicolo – tragico ridicolo – nel riproporre di nuovo uno schema repressivo contro gli oppositori, già visto troppe volte nel corso della feroce dittatura dei generali birmani. L’ordine del tribunale di detenere Aung San Suu Kyi, firmato dai funzionari del partito che governava il Myanmar fino a domenica scorsa, porta la data del giorno del colpo di stato e ha autorizzato la detenzione preventiva di “The Lady, “La Signora”- come tutti la chiamano nel suo Paese - per 15 giorni. Ma il documento dice ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Qualche giorno fa, sull’HuffPost avevamo ricordato la drammatica vicenda del console della Danimarca in Myanmar, che nel lontano 1996 morì indopo essere stato sottoposto a tortura, per un’accusa molto simile: “possesso illegale di un fax”. Sembra che il regime dei militari in Myanmar non si faccia problemi, oggi, a sfidare la Storia, e neppure il ridicolo – tragico ridicolo – nel riproporre di nuovo uno schema repressivo contro gli oppositori, già visto troppe volte nel corso della feroce dittatura dei generali birmani. L’ordine del tribunale di detenere Aung San Suu Kyi, firmato dai funzionari del partito che governava il Myanmar fino a domenica scorsa, porta la data del giorno del colpo di stato e ha autorizzato la detenzione preventiva di “The, “La Signora”- come tutti la chiamano nel suo Paese - per 15 giorni. Ma il documento dice ...

Aung San Suu Kyi è viva e sta bene, ma rischia più di tre anni di galera per l'accusa di "possesso illegale di 10 walkie-talkie"

Aung San Suu Kyi è viva e sta bene, ma rischia più di tre anni di galera per l’accusa di “possesso illegale di 10 walkie-talkie” ...

