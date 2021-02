Smentite pure dal Colle. La crisi peggiore travolge l’informazione. Da Stampubblica al Corriere. Lunga lista di figuracce. In Tv un errore scatena la rabbia contro Mattarella e Porro deve scusarsi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’attuale crisi politica non è la sola che stiamo sperimentando, ma è in atto anche un’altra crisi, anch’essa pericolosa e forse anche di più: quella dei mezzi di informazione. Basta guardare sia quelli televisivi che quelli cartacei per capire che c’è qualche cosa che non va. Partiamo da come sia stata data la notizia del volo di Matteo Renzi in Arabia per un colloquio prezzolato con il principe saudita Mohammad bin Salman ritenuto dall’Onu il mandante dell’omicidio di un giornalista, Jamal Ahmad Khashoggi, del Washington Post. La notizia è ovviamente nel fatto che un ex premier e senatore della Repubblica, ancora fondamentale nella formazione del governo, se ne vada in giro per il mondo il giorno della crisi a parlare con un principe e politico estero tacciano di un efferato omicidio. A parte il supposto delitto c’è ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’attualepolitica non è la sola che stiamo sperimentando, ma è in atto anche un’altra, anch’essa pericolosa e forse anche di più: quella dei mezzi di informazione. Basta guardare sia quelli televisivi che quelli cartacei per capire che c’è qualche cosa che non va. Partiamo da come sia stata data la notizia del volo di Matteo Renzi in Arabia per un colloquio prezzolato con il principe saudita Mohammad bin Salman ritenuto dall’Onu il mandante dell’omicidio di un giorna, Jamal Ahmad Khashoggi, del Washington Post. La notizia è ovviamente nel fatto che un ex premier e senatore della Repubblica, ancora fondamentale nella formazione del governo, se ne vada in giro per il mondo il giorno dellaa parlare con un principe e politico estero tacciano di un efferato omicidio. A parte il supposto delitto c’è ...

Noovyis : (Smentite pure dal Colle. La crisi peggiore travolge l’informazione. Da Stampubblica al Corriere. Lunga lista di fi… - DDidixsel_ : @accountmmela pure in queste circostanze non vi smentite, smettetela di alimentare odio! Era dietro di lei ma non si vedeva - mauro3570 : @lagrandenazione @laura_ceruti @Norther69108975 ci sono quante smentite vuoi sui tagli alla sanità, attaccarsi a qu… - shipstellari : RT @_KatiaPa: Ma non vi stancate a tagliare i video ed estrapolare frasi solo per denigrare MTR? Cose che tra l'altro vengono puntualmente… - Rovi70064011 : RT @_KatiaPa: Ma non vi stancate a tagliare i video ed estrapolare frasi solo per denigrare MTR? Cose che tra l'altro vengono puntualmente… -