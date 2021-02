Salvini lo dice a Mario Draghi «qualora fosse in collegamento» su IG (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Giornate di dirette social e fiumi di parole per i leader dell’opposizione. Con Mario Draghi che ha accettato con riserva il compito di formare un governo tecnico, le forze all’opposizione – in particolare Giorgia Meloni e Matteo Salvini – continuano a ribadire che la soluzione per gli italiani è andare al voto. Poco importa se questa scelte comporterebbe un vuoto di cinque o sei mesi in cui il paese sarebbe senza una guida governativa in grado di agire. Mesi di pandemia e mesi di Recovery Fund, ricordiamolo. Oggi Salvini ha fatto una diretta Instagram parlando direttamente a Mario Draghi e non tenendo conto, ovviamente, che lui i social non li ha. LEGGI ANCHE >>> Avviso ai naviganti: Mario Draghi non è sui social Salvini a ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Giornate di dirette social e fiumi di parole per i leader dell’opposizione. Conche ha accettato con riserva il compito di formare un governo tecnico, le forze all’opposizione – in particolare Giorgia Meloni e Matteo– continuano a ribadire che la soluzione per gli italiani è andare al voto. Poco importa se questa scelte comporterebbe un vuoto di cinque o sei mesi in cui il paese sarebbe senza una guida governativa in grado di agire. Mesi di pandemia e mesi di Recovery Fund, ricordiamolo. Oggiha fatto una diretta Instagram parlando direttamente ae non tenendo conto, ovviamente, che lui i social non li ha. LEGGI ANCHE >>> Avviso ai naviganti:non è sui sociala ...

